الأمطار تساعد في ارتفاع انتاج محصول القمح

2019/01/29 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، وصول إنتاج القمح المحلي في موسم 2018-2019 إلى نحو ثلاثة ملايين طن بفضل زيادة الأمطار.وقال وكيل الوزارة مهدي القيسي في تصريح صحفي، ان "إجمالي المساحة المزروعة قمحا باستخدام أساليب الري تقلصت من مليون هكتار في موسم 2017-2018 إلى 550 ألف هكتار هذا الموسم، لكن تحسن الأمطار سيزيد المحصول من 2.17 مليون طن في 2018".

وأضاف، أن "يلبي إنتاج هذا الموسم 60 بالمئة من متطلبات برنامج دعم أسعار الغذاء، الذي يحتاج إلى ما بين 4.5 مليون وخمسة ملايين طن من القمح سنويا".



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