النفط يرتفع وخام برنت يصل الى 60.11 دولار للبرميل

2019/01/29 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة (بي.دي.في.إس.إيه)، في خطوة قد تكبح صادرات الخام من البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى الولايات المتحدة. وعلى الرغم من هذه الخطوة، التي تأتي مع تطلع الحكومة الأميركية إلى تكثيف الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للتنحي، قال متعاملون إن وفرة إمدادات النفط العالمية والتباطؤ الاقتصادي لاسيما في الصين يحدان من ارتفاع أسعار الخام.

وبحلول الساعة 07:47 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لـخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52.29 دولار للبرميل مرتفعة 20 سنتا أو 0.4 بالمئة مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 60.11 دولار للبرميل مرتفعة 18 سنتا أو 0.3 بالمئة.انتهى/س

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