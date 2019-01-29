الكتل تعد مشاريعها وأول أعمال برلمان كوردستان سيكون إقرار قانون الإصلاح الحكومي

2019/01/29 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو- أربيلتنهمك الكتل التي يتشكل منها برلمان كوردستان في إعداد مشاريع قوانين للكابينة الحكومية التي لم تتشكل بعد بسبب الخلافات بين الأطراف الفائزة في الانتخابات، ويقول قيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني إنه سيكون من السهل على الحزب الديمقراطي الكوردستاني تمرير القوانين التي يريدها، بفضل عدد مقاعده في البرلمان، لهذا يريد حزبه الاتفاق مسبقاً على بعض القوانين الهامة، ويرى رئيس كتلة حركة التغيير أن الاتفاق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني على برنامج الكابينة الحكومية سيقلل الخلافات داخل البرلمان.ولا يخفي برلمانيو كوردستان أنهم، رغم التغيير الذي طرأ على المعادلات السياسية، فإنهم منذ أول يوم لأدائهم القسم باشروا بالعمل على مشاريع القوانين، خاصة التي لها الأولوية.ويتحدث رئيس كتلة التغيير في برلمان كوردستان، علي حمة صالح، عن محادثات حركتهم مع الوفد المفاوض للحزب الديمقراطي الكوردستاني لتشكيل الحكومة الجديدة، ويقول إنه تمهيداً لتسهيل أعباء البرلمان في الأعوام الأربعة القادمة "سنتفق على المشاريع الهامة، لإدراجها في البرنامج الحكومي".وترى غالبية الكتل البرلمانية التي حاورتها شبكة رووداو الإعلامية، أن أولى أولوياتها تتمثل في الإصلاح، عائدات النفط، وتوحيد قوات البيشمركة.من جانبه قال حمة صالح: "اتفقنا على تمرير قانون الإصلاح وقانون صندوق عائدات النفط في الشهر الأول من عمر الحكومة، وفي الأشهر الثلاثة الأولى سيجري العمل على قانون توحيد قوات البيشمركة، وهذه القوانين هي أهم القوانين".وشهدت الدورة البارلمانية السابقة تخبطاً وتبادلاً للتهم بين الكتل التي كان كل منها يتهم الآخر بعرقلة العمل البرلماني، وكان آخرها انتقاد كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني للكتل الأخرى بأنها لا تريد تمرير مشروع قانون الإصلاح الحكومي.ويكشف برلماني من الحزب الديمقراطي الكوردستاني عما في جعبة كتلته، ويقول إن المصادقة على قانون الإصلاح مع تعديلات طفيفة وإثراء هي من أولوياتنا "نعلم أن هذا سينعكس سلباً على بعض الأطراف ويخالف مصالح الذين يتسلمون رواتب عدة تحت مسميات متنوعة، لكنه في الخطوة الأولى سيوفر مئة مليار دينار للخزينة العامة"، ويتحدث البرلماني هيفيدار أحمد عن وجود 150 شخصاً يتقاضون راتب وزير إلى جانب مسؤولين يتقاضون رواتب 60 حارساً شخصياً بينما ليس عندهم غير حارس واحد أو اثنين فقط.كما أشار أحمد إلى مشروعي قانون آخرين يتعلقان بقطاعي التربية والصحة.من جانب آخر يقول قيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني إن الاتفاق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني حول القوانين الهامة ضروري "فلا يمكن تمريرها على أساس الأغلبية والأقلية" لأنه كما يقول هذا القيادي، فإن للديمقراطي الكوردستاني 45 مقعداً برلمانياً ويسهل عليه تمرير أي مشروع قانون بالاتفاق مع بعض أعضاء الكتل الأخرى أو مع أصحاب مقاعد الكوتا "ولهذا نريد قبل تشكيل الحكومة، أن نتفق بخصوص قوانين رئاسة الإقليم، العائدات النفطية، قوات البيشمركة، الإصلاحات الحكومية".وأضاف القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه: "إذا اتفقنا مسبقاً على القوانين الهامة، لن يتحول البرلمان إلى ساحة نزاع وخلاف وعدم اتفاق".من جانبه، يقول رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، شيركو جودت، إن كتلة حزبه هي التي طرحت قانون الإصلاح لكن الحكومة استحوذت على الفكرة وتجري الآن إعادة صياغتها، ويقول "كما أن دستور إقليم كوردستان أيضاً يأتي ضمن أولويات عملنا، وكذلك تأسيس صندوق العائدات النفطية وتعيين خريجي الجامعات والمعاهد".وتشير المعلومات التي حصلت عليها رووداو إلى أن كتلة الجيل الجديد أعدت مشروع قانون تخصيص مخصصات لطلبة جميع المراحل الدراسية في إقليم كوردستان.أما عن كتلة الجماعة الإسلامية، فيقول رئيسها عبدالستار مجيد إن البرنامج الانتخابي لحزبه هو الأساس لمشاريع القوانين التي ستعمل عليها كتلته، ومنها "تعديل قانون العنف الأسري، الإصلاح، الإرهاب، العمل، صندوق العائدات النفطية وتنفيذ قانون حقوق وامتيازات ذوي الاحتياجات الخاصة".

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