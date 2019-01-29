فيديو: برومو برنامج “مو شغلك”

2019/01/29 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس تطلق منصة “ناس”، الثلاثاء (29 كانون الثاني 2019)، العرض الترويجي لبرنامج “مو شغلك”، الذي سنصطحب فيه الشخصيات العامة والمعروفة في ميادين شتّى، إلى مهن يجربونها للمرّة الأولى أمام الكاميرا، وبإشراف صاحب المهنة الذي سيتولى توجيه الضيوف أو العاملين الجدد!

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