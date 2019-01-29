لجنة نيابية : الصيف المقبل هو الأسوأ على العراقيين بتجهيز الطاقة الكهربائية

2019/01/29 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكدت لجنة النفط والغاز النيابية، الثلاثاء، بان الصيف المقبل سيكون أسوأ من الأعوام السابقة بتجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين، عازية الأمر الى غياب الخطط من قبل الوزارة وعدم اعتماد سياسية ناجحة.وقال عضو اللجنة هيبت حمد لـ/المعلومة/ ان “لجنة النفط والغاز اطلعت على خطط وزارة الكهرباء لموسم الصيف المقبل واستعداداتها لتجهيز الكهرباء للمواطنين”.[…]

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