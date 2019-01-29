السودان يأمر بالإفراج عن جميع المعتقلين خلال الاحتجاجات

2019/01/29 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الإعلام: مدير المخابرات والأمن السوداني يأمر بالإفراج عن جميع المعتقلين خلال الاحتجاجات

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