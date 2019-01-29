وزير الخزانة: واشنطن تعتزم فرض عقوبات إضافية على فنزويلا

2019/01/29 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعتزم فرض “عقوبات إضافية” لممارسة ضغط على حكومة فنزويلا.

والإثنين، ضيقت واشنطن الخناق على النفط الفنزويلي عبر فرض عقوبات على شركة النفط الوطنية وأخرى تابعة لها على الأراضي الأمريكية.

وصرح منوتشين، لشبكة فوكس بيزنس نيوز، “لا نزال نسعى إلى عقوبات إضافية، للتأكد من أننا نحمي الأصول العائدة إلى شعب فنزويلا”.

وأضاف “لا شك في أننا نسعى إلى تجفيف مصادر تمويل نظام” نيكولاس مادورو، “الذي ينبغي الا يكون في السلطة”.

وتابع منوتشين، “هذا أمر محزن للغاية، إنه بلد غني جدا بالموارد النفطية، لكنه يشهد فقرا وأزمة إنسانية استثنائية”.

وكرر وزير الخزانة، أن الولايات المتحدة تدعم القيادي الفنزويلي المعارض خوان جوايدو، مضيفا “أعتقد أنه الرئيس الشرعي للبلاد”.

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