الأمن البرلمانية تعلق على ايقاف صفقة عجلات وزارة الداخلية

2019/01/29 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علقت لجنة الامن والدفاع النيابية، الثلاثاء، على قرار ايقاف صفقة العجلات، التي كان من المزمع استيرادها لوزارة الداخلية.

وقال رئيس اللجنة السن، النائب عدنان الاسدي، في تغريدة على حسابه بتويتر: "‏تحيي لجنة الامن والدفاع النيابية مفتش عام وزارة الداخلية الذي أوقف صفقة فساد لشراء عجلات ميتسوبيشي بيكب والتي لا تلائم عمل الداخلية".

واستدرك الاسدي بالقول: "علما بان اللجنة وجهت كتابا قبل أسبوع بطلب أوليات التعاقد لهذه الصفقة الفاسدة التي زيدت فيها أسعار العجلات الى اكثر من ضعف ونصف وأنها عجلات فاشلة".

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