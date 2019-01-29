الاستخبارات الأمريكية ترجح ألا تتخلى كوريا الشمالية عن جميع أسلحتها النووية

2019/01/29 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعد مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، دان كوتس، الثلاثاء، أن تتخلى كوريا الشمالية عن جميع أسلحتها النووية، حتى لو أثمرت جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتفاوض مع بيونجيانج عن نتائج.

وقال كوتس، في تقرير جديد للكونجرس حول التهديدات الرئيسية التي تواجهها الولايات المتحدة، “نستمر في تقييمنا بأنه من غير المرجح أن تتخلى كوريا الشمالية عن جميع أسلحتها النووية وقدراتها على إنتاج تلك الأسلحة، رغم سعيها للتفاوض على خطوات لنزع الأسلحة النووية جزئيا للحصول على تنازلات أمريكية ودولية رئيسية”.

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