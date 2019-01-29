وزير الخزانة الأمريكي: قضية هواوي مسألة منفصلة عن المحادثات التجارية

2019/01/29 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال وزير الخزانة الأمريكي إنه يتوقع أن يرى تقدما كبيرا في المحادثات التجارية مع المسؤولين الصينين هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن الاتهامات الأمريكية ضد شركة الهواتف الصينية "هواوي" "قضية منفصلة.





وأضاف ستيفن منوشين في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، اليوم الثلاثاء: "تلك قضايا منفصلة وهذا حوار منفصل، ولذلك فهي ليست جزء من المحادثات التجارية"

ووصل أمس "ليو هي" نائب رئيس مجلس الدولة في الصين إلى واشنطن، ليلتقي بالممثل التجاري ووزير الخزانة في الولايات المتحدة، وذلك لعقد جولة جديدة من المباحثات التجارية.





وتابع منوشين: "تمثل مشكلات نقل التكنولوجيا جزءًا من المناقشات التجارية ولكن أي قضايا تتعلق بانتهاكات القانون الأمريكي أو العقوبات الأمريكية تمر بمسار منفصل".





وكان الولايات المتحدة وجهت أمس اتهامات لشركة تصنيع الهواتف الصينية "هواوي"، وكذلك اتهامات إلى المدير المالي بالشركة.





وتدعي لائحة الاتهام الأمريكية أن شركة "هواوي" ضللت الولايات المتحدة وبنكاً عالمياً بشأن علاقتها مع شركتين تابعتين وهم "سكاي كوك" و"هواوي ديفايس يو.إس.إيه" وذلك لإجراء تعاملات مع إيران.





أما الاتهام الثاني فهو يتعلق بقيام شركة "هواوي" بسرقة تكنولوجيا من شركة "تي.موبايل" ومستخدمة لاختبار استدامة الهواتف الذكية، إلى جانب قيام الشركة الصينية بعرقلة العدالة وارتكاب احتيال إليكتروني.





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