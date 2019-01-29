العملات الإلكترونية تتجه لتسجيل خسائر لليوم الخامس على التوالي

2019/01/29 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت عملة "البيتكوين" الإلكترونية دون مستوى 3400 دولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتتجه الأصول المشفرة إلى تسجيل الهبوط اليومي الخامس على التوالي.





وبحلول الساعة 2:01 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت عملة "البيتكوين" بأكثر من 0.6% إلى 3440.7 دولار بعد أن هبطت دون مستوى 3400 دولار في وقت سابق من التعاملات.





وتواصل بذلك العملة رقم 1 حول العالم الخسائر لتكون متجهة لتسجيل الهبوط اليومي الخامس على التوالي.





كما تراجعت عملة "الريبل" بنحو 0.2% إلى 0.291 دولار لكنها لا تزال تحافظ على ترتيبها كثاني أكبر عملة إلكترونية من حيث القيمة السوقية.





في حين صعدت عملة "الإيثريوم" والتي تحل بالمركز الثالث بنحو 0.6% لتكون الرابح الوحيد في قائمة الخمسة الكبار، مسجلة 105.9 دولار.





وبالنسبة لعملة "إيه.أو.إس" والتي صعدت بالأمس للترتيب الرابع بدلاً من الخامس، فشهدت هبوطاً بأكثر من 0.2% إلى 2.27 دولار.





كما تراجعت عملة "تيثير" الرقمية والتي دخلت قائمة الخمسة الكبار مؤخراً بنسبة 0.2% إلى 1.01 دولار.





وفي المقابل، تمكنت عملة "البيتكوين كاش" من تعويض جزء طفيف من الخسائر الحادة التي شهدتها في تعاملات الأمس وجعلتها تتراجع مركزين للمرتبة السادسة، لترتفع بنسبة تزيد عن 0.2% إلى 112.5 دولار.





وفي تعاملات اليوم، بلغت القيمة السوقية لكافة العملات الإلكترونية 112.82 مليار دولار بعد أن سجلت 113.95 مليار دولار بالأمس.





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