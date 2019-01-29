2019/01/29 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… نفى قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي ، الثلاثاء، وجود اي تهديدات إرهابية على الشريط الحدودي مع سوريا، مؤكدا ان الوضع الامني مستقر ومسيطر عليه بشكل كامل.وقال المحلاوي لـ/ المعلومة /، إن “القوات الأمنية المتمركزة على طول الشريط الحدودي مع سوريا تتمتع بمعنويات قتالية عالية ولا يوجد اي تهديدات من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائممقام القائم ينفي وجود اي تهديدات للشريط الحدودي مع سوريا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائممقام القائم ينفي وجود اي تهديدات للشريط الحدودي مع سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).