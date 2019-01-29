الأمن النيابية تعلن وقف صفقة فساد لشراء عجلات لا تلائم عمل الداخلية

2019/01/29 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الثلاثاء، وقف صفقة فساد لشراء عجلات "ميتسوبيشي بيكب" لا تلائم عمل وزارة الداخلية.

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