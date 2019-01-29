2019/01/29 | 18:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيسه عادل عبدالمهدي، لبحث مجموعة من القوانين المدرجة ضمن جدول اعماله والتصويت عليها.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برئاسة عبدالمهدي.. مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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