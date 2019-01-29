تحالف المحور يتحدث عن

2019/01/29 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصف تحالف المحور، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الحالي عادل عبدالمهدي بـ"فرصة العراق الأخيرة"، حسب قوله.

وقال القيادي في التحالف النائب عبد الله الخربيط لشفق نيوز ان "تحالف المحور، ومنذ تولي عبدالمهدي مهمته بقيادة البلاد، أعلن عن دعمه الكامل له، وهذا الدعم مازال مستمرا الى هذه اللحظة"، مضيفا "نحن نعتقد ان عبد المهدي هو فرصة العراق الأخيرة".

وبين الخربيط ان "العراق يمر بأزمة اقتصادية، ونحن نأمل من رئيس الوزراء الحالي، العبور بالعراق الى بر الامان من هذه الأزمة، خصوصا وان العراق يعتمد فقط على النفط، وهذا خطأ كبير".

واشار الى ان "أكثر من 60% من موازنة العراق هي عبارة عن رواتب للموظفين"، عادا هذا الأمر "كارثياً".

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