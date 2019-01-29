أمانة بغداد: ليس من اختصاصنا تقديم الخدمات داخل المنشآت الحكومية والأهلية

2019/01/29 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أكدت

أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، أن تقديم الخدمات داخل المنشآت الحكومية والاهلية، كـ”علوة

الرشيد لبيع الخضار والفواكه”، ليس من إختصاصها.

وقالت

الامانة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنها “تنفي الموضوع الذي

تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي والخاص بتقديم الخدمات داخل مكاتب بيع الخضار

والفواكه كعلوة الرشيد وغيرها”، مبينة أن “تقديم الخدمات داخل المنشآت الحكومية

والأهلية وأبنيتها ليس من اختصاصها ومن غير المعقول ان تدخل الامانة الى داخل تلك الأبنية

لرفع نفاياتها”.

ودعت

أمانة بغداد “وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الى الاحتكام الى المعلومة

الدقيقة قبل نشرها”.

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