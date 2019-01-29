الأمن الوطني يبحث توصيات اسس تصنيف المعلومات وتبادلها مع الدول

2019/01/29 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

بحث

مجلس الامن الوطني، خلال جلسة عقدها، اليوم الثلاثاء، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة

عادل عبد المهدي، توصيات اسس تصنيف المعلومات وتبادلها مع الدول.

وقال

مكتب عبد المهدي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مجلس الأمن

الوطني عقد اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة

عادل عبد المهدي لمناقشة مستجدات الاوضاع و جدول الاعمال”.

واضاف:

“وناقش المجلس الاوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية والانسانية في محافظة نينوى،

بحضور محافظ نينوى نوفل حمادي سلطان والمسؤولين الامنيين في المحافظة، من اجل وضع الحلول

والمعالجات اللازمة”.

وتابع

البيان: “كما بحث مجلس الأمن الوطني التوصيات اللازمة حول اسس تصنيف المعلومات

وتبادلها مع الدول العربية والاجنبية”.

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