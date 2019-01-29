التعليم تصدر ضوابط قبول الطلبة خريجي مدارس الموهوبين

2019/01/29 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضوابط قبول الطلبة من خريجي مدارس الموهوبين اعتبارا من السنة الدراسية 2020/2019.

وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ايهاب ناجي عباس في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الضوابط نصت على تقديم الطلبة الحاصلين على معدل 85% فأعلى إلى كليات الطب، والطلبة الحاصلين على معدل 70% – 84.9% إلى كليات طب الأسنان والصيدلة”.

وأضاف، انه “يحق للطلبة الحاصلين على معدل يقل عن 70% التقديم على كليات المجموعة الهندسية” ، مؤكدا ان “للطلبة الحق باختيار كليات ذات حدود قبول ادنى ضمن القبول المركزي”.





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