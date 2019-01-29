قبل مواجهة ليستر.. كلوب يطمئن الجماهير على فان دايك ويشيد بقوة مانشستر سيتي

2019/01/29 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يوسف حمدي فيسبوك تويتر أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أن مدافعه فيرجيل فان دايك تدرب اليوم مع الفريق، وأن مشاركته غدًا ستعود لجاهزيته فقط.

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ويستضيف ليفربول غدًا الأربعاء نظيره ليستر سيتي، في مباراة ستجمع بينهما على ملعب أنفيلد لحساب الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحول المواجهة، أكد كلوب أنها ستكون صعبة حالها كحال جميع المواجهات التي تنتظر الفريق على مستوى الجولات المتبقية من البريميرليج.

وقال كلوب: "علينا اللعب والتفكير في كل مباراة على حدة، مهمتنا الآن هي أن نفوز في كل المباريات المتبقية ونحاول ألا نفقد أية نقاط"

وبخصوص مانشستر سيتي، قال كلوب: "من المتوقع أن يفوز مانشستر سيتي اليوم، ما سيجعلنا ندخل مباراة الغد بفارق نقطة واحدة فقط عنهم"

وأضاف: "علينا ألا نفكر في نتائج مانشستر سيتي واحتماليات سقوطه لأنهم أقوى فريق في إنجلترا ويستطيعون الفوز بكل المباريات المتبقية لهم"

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي قبل انطلاق هذه الجولة.





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