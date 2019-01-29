نادي يوفنتوس يعقد أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي

2019/01/29 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي يوفنتوس عن تعاقده الأول في الميركاتو الشتوي الحالي بانضمام مارتن كاسيريس.وحصل البيانكونيري على خدمات المدافع الأوروجوياني على سبيل الإعارة بحتى نهاية الموسم، بعد

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