الصحة: اختلاس 15 مليار دينار من دائرة صحة الأنبار

2019/01/29 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مكتب المفتش العام لوزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن "اختلاس" مبلغ يفوق الـ15 مليار دينار من دائرة صحة محافظة الأنبار.وقال المكتب في بيان تلقت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "فريقاً تحقيقياً من مكتب المفتش العام لوزارة الصحة والبيئة، كشف تلاعباً وشطباً في بعض الصكوك الصادرة من الشعبة المالية في دائرة صحة الأنبار مما أسفر عن أختلاس مبلغ من الدائرة المذكورة قدرهُ (15,117,171,474) خمسة عشر مليار ومائة وسبعة عشر مليون ومائة وواحد وسبعون الف واربعمائة واربعة وسبعون دينار عراقي".

وأضاف المكتب، أن "الفريق التحقيقي ذكر أن المدير العام السابق لدائرة صحة الانبار ومدير شعبة الحسابات ومحاسب النفقات قاموا بشطب وتلاعب في بعض الصكوك العائدة إلى لجان المشتريات، وكذلك وجود كشوفات وهمية تخص المراكز الصحية لقطاع الكرمة اضافة الى وجود فساد مالي واداري بالعقود المبرمة، وفي ضوء ذلك تم صرف المبلغ المذكور واختلاسه".

وتابع المكتب، أن الفرق التحقيق "بين أن تلك الصكوك كانت مخصصة لاستقطاعات هيئة الحشد الشعبي والنازحين في حينها، وكذلك مبالغ خاصة بترفيعات الموظفين وأيضاً إلى لجان المشتريات الخاصة باحتياج الدائرة المذكورة".

وأشار المكتب، إلى أنه "تم التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفرض عقوبات انضباطية وإحالة المقصرين إلى القضاء عبر هيئة النزاهة وتضمينهم المبلغ المذكور لإعادته إلى خزينة الدولة".انتهى/س

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