أميركا: بولتون يكشف عن ملامح خطة عسكرية أميركية لفنزويلا

2019/01/29 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وظهر بولتون خلال مؤتمر صحفي، وهو يحمل دفتراً أصفر كتب على ورقة منه ملاحظات تتضمن معلومة حول إرسال 5 آلاف جندي إلى كولومبيا.وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، يبدو أن بولتون قد كشف عن الملاحظات السرية، التي تتضمن خطة لإرسال قوات برية أميركية إلى كولومبيا، في خضم التوتر المتصاعد في فنزويلا المجاورة.وقالت الصحيفة إنه خلال المؤتمر الذي عقده لإعلان فرض عقوبات على شركة النفط الفنزويلية، وتتضمن الصفحة ملاحظتين، الأولى هي "أفغانستان، ترحيب بالمحادثات"، في إشارة إلى المحادثات الأميركية التي تجري في الدوحة مع حركة "طالبان"، و"خمسة آلاف جندي إلى كولومبيا".من جهتهم، قال مسؤولون في البنتاغون، إن وزارة الدفاع لم تتلق أي أوامر في هذا الصدد.ورد البيت الأبيض معلقاً على ملاحظات بولتون، مؤكداً أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة".وستشكل الخطة تصعيداً كبيراً لا سيما لجهة التدخل الأميركي في أميركا اللاتينية، رغم أنه ليس واضحاً ما سيكون دور هذه القوات في حال تمّ إرسالها.انتهى.ص.هـ.ح.

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