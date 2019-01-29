محققة الأممية بمقتل خاشقجي: السعودية تمتنع حتى الآن عن إعطائنا إذن الدخول لقنصليتها

2019/01/29 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقامت كالامار بزيارة وجيزة للمنطقة التي تقع فيها القنصلية السعودية في اسطنبول لكنها لم تدخلها، في إطار مهمة التحقيق والتي مدتها اسبوع.وأفادت كالامار في حديثها خارج المبنى بأنها طلبت من الحكومة السعودية دخوله ولقاء السلطات السعودية في كل من تركيا والمملكة.وبعد 18 يوما من نفي السلطات السعودية، مسؤولية المملكة عن اختفاء الصحفي بعد دخوله مقر قنصليتها، أقرت النيابة العامة السعودية بأن خاشقجي قتل داخل المبنى على أيدي فريق أمني جاء من الرياض في الثاني من تشرين الأول الماضي.وأعلنت النيابة توقيف 21 سعوديا ضمن إطار التحقيق في القضية ووجهت اتهامات إلى 11 منهم وأحيلوا للمحاكمة، وطالب النائب العام بإعدام خمسة منهم.لكن تركيا التي تجري تحقيقها في القضية، اتهمت السلطات السعودية أكثر من مرة بعدم التعاون بجدية معها، وبمحاولة حماية مسؤولين رفيعي المستوى متورطين في مقتل الصحفي، مطالبة الرياض بتسليم المشتبه فيهم بالجريمة إلى أنقرة.

انتهى.ص.هـ.ح.

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