2019/01/29 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قطر تهزم الامارات وتتأهل لنهائي أمم آسيا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( قطر تهزم الامارات وتتأهل لنهائي أمم آسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).