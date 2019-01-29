الادعاء العام في الديوانية يعلن نتائج قضية مسؤول لجنة الطاقة في ديوان المحافظة

2019/01/29 | 18:57

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بغداد : سومر نيوز

أعلن الادعاء العام في رئاسة استئناف الديوانية عن نتائج القضية المقدمة ضد مسؤول لجنة الطاقة في...

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