الفياض والمبعوث الدولي لمحاربة داعش يبحثان افاق التعاون في مجال مكافحة الارهاب

2019/01/29 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مستشار الامن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، الثلاثاء، مع المبعوث الخاص للتحالف الدولي لمحاربة داعش جيمس جيفري، افاق التعاون المشترك في مجال مكافحة الارهاب.

وذكر مكتبه الاعلامي في بيان له اليوم، (29 كانون الثاني 2019)، ان "الفياض شدد خلال اللقاء على أهمية تعزيز الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب".

واضاف ان "مستشار الامن الوطني التقى ايضا نائب الامين العام للاتحاد الاوروبي للشؤون السياسية جان كريستوف بيليارد، لبحث المستجدات السياسية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين"، مشيرا الى ان " اللقاء تم بحضور رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي الى العراق رامون بليكوا".

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