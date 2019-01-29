2019/01/29 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو- ديالى المواطنون في ناحية مندلي يشعرون بالقلق بسبب السيول القوية التي قد تجرف الألغام من الحدود العراقية – الايرانية، وهذا ما حذر منه مكتب حقوق الإنسان في محافظة ديالى، فيما دعت الحكومة المحلية الى استثمار هذه السيول، معلنة جاهزيتها لاي طارئ.مع ساعات الصباح الاولى اجتاحت سيول جارفة مناطق واسعة من ناحيتي قزانية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ربما تنقل معها الألغام السيول في صفحتها الرابعة تضرب مدن حدودية مع ايران وتقطع شريان الجنوب كركوك ناو.

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