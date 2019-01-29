الجمارك: ضبط أدوية بشرية غير صالحة للاستهلاك في محطة بوابة البصرة

2019/01/29 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلاعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء، ضبط أدوية غير صالحة للاستهلاك البشري في محطة بوابة البصرة.وقالت الهيئة في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، انه"بالتعاون مع شرطة الجمارك، تمكنا من ضبط حاوية حجم ٤٠ قدم تحوي كمية ( ٩٦٥) كارتون أدوية بشرية غير صالحة للاستهلاك بسبب حفظها في حاوية حديدية مخالفة لشروط حفظ الادوية".واضافت، انها"اتخذت الإجراءات القانونية بحقها واحالتها للقضاء".

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