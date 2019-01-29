كاسيريس يعود إلى يوفنتوس

2019/01/29 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسينضم كاسيريس (31 عاماً)، الذي خاض 84 مباراة دولية، إلى يوفنتوس للمرة الثالثة في مسيرته مقابل 600 ألف يورو.وقال يوفنتوس عبر موقعه على الانترنت "كاسيريس مدافع يتمتع بقدرات هائلة وبمرونة ونشاط ويمكنه اللعب كقلب دفاع أو في جانبي الملعب كما يتمتع بحاسة تهديفية".ولعب كاسيريس ليوفنتوس في موسم 2009-2010 معاراً من برشلونة وعاد لينضم للفريق الإيطالي في بداية 2012 قادماً من إشبيلية واستمر حتى حزيران/يونيو 2016.وأمضى اللاعب النصف الثاني من موسم 2016-2017 مع ساوثهامبتون وخاض مباراة واحدة وأمضى الموسم الماضي مع فيرونا الذي هبط بعد ذلك ثم خاض ثماني مباريات مع لاتسيو منذ انضمامه إليه قبل بداية الموسم.ويحل يوفنتوس، متصدر الدوري بفارق 11 نقطة عن نابولي أقرب منافسيه، ضيفاً على أتلانتا في دور الثمانية لكأس إيطاليا غداً الأربعاء.

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