ام بي سي العراق حاجة ملحة أتت متأخرة

2019/01/29 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- *علي البيدر تقول الحكمة الفرنسية التي استهلك ترديدها في شتى المحافل (أن تأتي متأخرا خير من ان لا تأتي ابدا) وهذا ما فعلته مجموعة (ام بي سي) حين أتت متأخرة معلنة عن قرب انطلاق بث فضائية جديدة حملت اسم (ام بي سي العراق) والتي نأمل من خلالها إضافة إلى تعريف الجمهور العربي بواقع البلاد، […]

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