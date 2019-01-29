التجارة تبحث مع البنك الدولي دعم القطاع الخاص العراقي

2019/01/29 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس التقى وزير التجارة محمد هاشم العاني، الثلاثاء، وفداً من البنك الدولي، وبحث معه برامج دعم القطاع الخاص العراقي وزيادة قدراته في رسم وتخطيط السياسة الاقتصادية.وذكر اعلام الوزارة، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (29 كانون الثاني 2019)، أن “العاني التقى وفداً من البنك الدولي، وبحث معه برامج دعم القطاع الخاص […]

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