إقليم كوردستان يعلن تحرير امرأتين ايزيديتين من قبضة داعش في سوريا

2019/01/29 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين يوم الثلاثاء عن انقاذ امرأتين ايزيديتين من قبضة تنظيم داعش في سوريا.

واشار مدير مكتب انقاذ المختطفين في دهوك حسين كورو القائيدي في بيان اليوم، الى انقاذ ( ب،حم،تمر - العمر 40 سنة) من سكنة "تل بنات"، و(ف، ف ، صالح -21 سنة) من سكنة سولاغ .

وأضاف ان الايزيديتين اختطفتا مع عائلتهما في صيف 2014 في قريتهما في "تل بنات" و"سولاغ" عند اجتياح ارهابيي داعش لمدينة سنجار، مشيرا الى انهما تعرضتا لأبشع الانتهاكات والجرائم على يد ارهابيي داعش .

كما استدرك قائلا " ان عملية انقاذ المختطفين الايزيديين مستمرة وأشرقت شمس جديدة صباح اليوم على عائلتين ايزيديتين ونحاول قدر الإمكان ومن خلال الوسطاء ان نحرر اكبر عدد من المختطفين الايزيديين رغم المعوقات التي تواجه عمل المكتب وخاصة في سوريا,اننا لن ندخر جهدا في سبيل انقاذ المختطفين من تبقوا بيد الارهابيين".

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