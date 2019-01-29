تقرير: الحملات المضادة لن تثني الحشد الشعبي عن إتمام مسيرته

2019/01/29 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تنفك الحملات المعادية عن استهداف الحشد الشعبي ومحاولة النيل من منجزاته، سواء ما يطلق عليه من تهم في الداخل والخارج..مراقبون اشاروا الى اهمية تحصين الجبهة الداخلية من مختلف الشرائح لرد الاصوات الساعية لبث المغالطات وعكس صورة الحقيقة..

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