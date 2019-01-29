قائممقام الموصل يتهم الأكراد بعرقلة عودة نازحي سنجار

2019/01/29 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… اتهم قائممقام الموصل زهير الاعرجي، الثلاثاء، الأكراد بالوقوف وراء عدم عودة نازحي سنجار الى منازلهم بسبب تمددهم على إحياء واسعة من القضاء.وقال الاعرجي لـ/المعلومة/ إن “الجانب الكردي يتحمل الجزء الأكبر في عدم عودة النازحين الى قضاء سنجار وذلك بسبب التمدد على أطراف قضاء سنجار”.واضاف ان “هذا التمدد جعل من العائلات […]

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