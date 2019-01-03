اللواء 19 في الحشد الشعبي يُخرج فصيلا جديدا للقناصين

2019/01/29 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ضمن البرنامج العام لهيئة الحشد الشعبي بجعل 2019 سنة التدريب، خرج اللواء 19 في الحشد فصيلا جديدا للقناصين.

.الفصيل خضع لدورة مكثفة اكمل خلالها مراحل التأهيل والتدريبات المهمة على اساليب القتال الحديثة.





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