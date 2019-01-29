قطر تسحق الامارات وتتأهل لنهائي أمم آسيا

2019/01/29 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:تأهل منتخب قطر لكرة القدم إلى نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على نظيره الإماراتي برباعية نظيفة، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب محمد بن زايد في الدور نصف النهائي.

وسجل الرباعي خوخي بوعلام، المعز علي، حسن الهيدوس وحامد إسماعيل أهداف قطر، في الدقائق 22، 37، 80 و93.وبهذا ضرب المنتخب القطري موعدًا ناريًا مع منتخب اليابان في المباراة النهائية.

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