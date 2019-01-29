مفارقة التجارة الحرة.. سياسة سيئة لفكرة جيدة

2019/01/29 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اعتلاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب سدّة الحكم عبّر عن ازدرائه من اتفاقيات التجارة الحرة فتراجع عن اتفاقية (نافتا) الشهيرة، ثم أبرم

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