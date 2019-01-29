قرقاش للغد: مؤتمر وراسو يسعى لدعم الاستقرار بالمنطقة

2019/01/29 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 8 من عناصر ميليشيا الحوثيين في اليمن وعنصران في القوات الموالية للحكومة في اشتباكات في مدينة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أفادت السبت مصادر طبية وكالة فرانس برس.

وفي السعودية، التي تقود تحالفا عسكريا في اليمن دعما لقوات الحكومية الشرعية، أصيب شخصان بجروح جراء سقوط “مقذوف عسكري” أطلق من اليمن، على منزلهما في جازان في جنوب المملكة.

ويأتي هذا التصعيد بين أطراف النزاع في وقت تسعى الامم المتحدة إلى عقد محادثات سلام في السويد الأسبوع المقبل أو قبل نهاية العام.

وتشهد مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثيين والتي تضم ميناء رئيسيا، اشتباكات متقطعة منذ وقف القوات الموالية للحكومة محاولة التقدم فيها لاستعادتها في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، بعد اسبوعين من مواجهات عنيفة قتل فيها مئات.

لكن المعارك اشتدت من جديد في الساعات الـ24 الماضية في جبهتي القتال الرئيسيتين في شرق وجنوب المدينة المطلة على البحر الأحمر، حسبما أفاد مسؤول في القوات الموالية للحكومة فرانس برس.

كما أعلنت ميليشيا الحوثيين عبر قناة “المسيرة” المتحدثة باسمهم عن اشتباكات في المدينة تخلّلها تبادل للقصف بالمدفعية.

وبحسب أحد السكان، تدور منذ الصباح اشتباكات متقطعة في المدينة.

وأفاد 3 أطباء في الحديدة أن جثث مسلحي الحوثي وصلت إلى مستشفيات المدينة في الساعات الماضية، بينما أفاد طبيب في مستشفى ميداني تابع للقوات الحكومية أن عنصرين في هذه القوات لقيا مصرعهما.

وهذه أكبر حصيلة قتلى في 24 ساعة في المدينة منذ منتصف الشهر الماضي.

من جهته أعلن الدفاع المدني السعودي على حسابه على تويتر أنه تلقى بلاغا عن تعرض منزل “لمقذوف عسكري” في جازان قرب الحدود مع اليمن “أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية مما نتج عنه إصابة مواطن وامرأة”.

وأضاف ان المصابين يمنيان، وقد تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتقول الأمم المتحدة إن اليمن يشهد أسوأ كارثة إنسانية في العالم حاليا إذ أن 14 مليونا من سكانه يواجهون خطر المجاعة.

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