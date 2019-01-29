2019/01/29 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطر تقصي الامارات وتضرب موعدا مع اليابان في نهائي كأس آسيا .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قطر تتأهل الى نهائي كاس اسيا وتلاقي اليابان وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطر تتأهل الى نهائي كاس اسيا وتلاقي اليابان) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطر تتأهل الى نهائي كاس اسيا وتلاقي اليابان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).