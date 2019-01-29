عبد المهدي يوضح آلية تشكيل ومهام المجلس الأعلى لمكافحة الفساد

2019/01/29 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نص كلمة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي حول توقيع الامر الديواني ( رقم ٧٠ ) الخاص بتشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد وتشكيلاته ومهامه ، ونسخة الامر الديواني .بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى ( ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين) ايمانا منا بتنفيذ تطلعات شعبنا العزيز .وتوفير ...

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