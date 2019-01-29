عبدالمهدي يدشن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد ويمهل المسؤولين أسبوعاً لكشف ثرواتهم!

2019/01/29 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد أعلن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي اليوم الثلاثاء، توقيع الأمر الديواني الخاص بتشكيل المجلس الأعلى لمحاربة الفساد وتشكيلاته ومهامه.

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