48 ساعة من الأمطار تملأ بحيرة حمرين .. لا أزمة مائية في ديالى لعامين مقبلين

2019/01/29 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد كشفت مديرية الموارد المائية في ديالى ،الثلاثاء ، خزين المياه في بحيرة حمرين بعد هطول الأمطار، فيما أكدت، أنه يكفي لعامين.وقال مدير عام موارد ديالى مهند المعموري في حديث لـ”ناس” ،اليوم(29 كانون الثاني 2019) إن” خزين بحيرة حمرين شمال شرقي المحافظة ارتفع بفضل واردات موجة الأمطار والسيول منذ يوم أمس إلى […]

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