مصرع قائد رفيع بقوات البيشمركة في أربيل

2019/01/29 | 22:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لقي القائد في قوات البيشمركة، اللواء ناظم كلي، مساء اليوم الثلاثاء، مصرعه في حادث مروري في مدينة اربيل ، عاصمة اقليم كوردستان.

واللواء كلي من المشاركين في ثورة ايلول التي قادها الزعيم الكوردي الملا مصطفى بارزاني في ستينيات القرن الماضي، وكان يحمل رتبا عسكرية عليا فيها، وبعد اتفاقية اذار عام 1970 كان واحدا من الضباط السبعين الذين تم قبولهم في الاكاديمية العسكرية بتوقيع من بارزاني.

وكان كلي قبل تقاعده مديرا عاما في وزارة البيشمركة بحكومة اقليم كوردستان وواحداً من مؤسسي قيادة بيشمركة الزيرفاني.

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