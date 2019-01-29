كاسيريس يعود إلى يوفنتوس معاراً من لاتسيو

2019/01/29 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويعرف كاسيريس (31 عاماً) يوفنتوس جيداً، إذ دافع عن ألوانه لفترتين، الأولى بين 2009 و2010 على سبيل الإعارة من برشلونة الإسباني، ثم من كانون الثاني/يناير 2012 حتى نهاية موسم 2015-2016.انتقل بعدها الأوروغوياني الى ساوثهامبتون الإنكليزي ثم عاد إلى إيطاليا للدفاع عن ألوان هيلاس فيرونا قبل أن يلتحق بلاتسيو في كانون الثاني/يناير 2018 دون أن يفرض نفسه في تشكيلة نادي العاصمة.وجاءت الاستعانة بكاسيريس بالتزامن مع رحيل المدافع المغربي مهدي بنعطية إلى الدحيل القطري.

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