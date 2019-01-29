2019/01/29 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أن الحكومة الأردنية ستخفض رسوم مرور البضائع للعراق عبر ميناء العقبة، مقابل تخفيض العراق لأسعار النفط المصدر للأردن.





وقال عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، إن الأردن طلب تصدير 10 آلاف برميل من نفط العراق مخصومًا منه أجور النقل، مقابل تخفيض الأردن رسوم مرور البضائع إلى العراق عبر ميناء العقبة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".





وأضاف، أن هناك لقاءً مهمًا مع الجانب الأردني قريبًا لتحقيق تقارب اقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى أن المنطقة الصناعية العراقية الأردنية ستقدم خدمة كبيرة للبلدين عن طريق تحريك القطاعات المنتجة في العراق.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن يخفض رسوم مرور البضائع للعراق مقابل اتفاق لسعر النفط) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن يخفض رسوم مرور البضائع للعراق مقابل اتفاق لسعر النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).