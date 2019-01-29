البرلمان البريطاني يرفض التعديلات المقترحة بشأن خطة البريكست

2019/01/29 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: رفض مجلس العموم البريطاني التعديلات المقترحة بشأن الخطة البديلة "بي" لصفقة البريكست، بعد أن صوّت البرلمان ضد اتفاقية الخروج في وقت سابق من هذا الشهر.





وصوّت البرلمان ضد مجموعة من التغييرات من بينها تعديل قدمه زعيم حزب العمال المعارض ​جيريمي كوربين​ يدعو إلى منع الخروج من ​الاتحاد الأوروبي​ بدون اتفاق.





وجاءت أصوات البرلمان البريطاني 327 ضد التعديلات، في حين صوّت 296 عضواً لصالحها.





كما رفض مجلس العموم البريطاني أيضاً اقتراحاً لتأجيل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والمفترض أن يتم في 29 مارس المقبل.





وكانت رئيسة الوزراء البريطانية قد ذكرت على لسان متحدثها أنها تعتزم إعادة التفاوض على صفقة البريكست مع الاتحاد الأوروبي.





ومن جانبه ذكر حزب العمال البريطاني المعارض أنه يؤيد اقتراح تأجيل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي لمدة 3 أشهر لإعادة التفاوض بشأن صفقة البريكست.





وبحلول الساعة 7:20 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الجنيه الإسترلني أمام الدولار عند 1.3156 دولار.





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