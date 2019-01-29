شاهد .. قصة حلم لفنانة من ذوي الاحتياجات الخاصة

2019/01/29 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

"قصة حلم" لم يكن فقط عنواناً عريضاً لمعرضٍ فني تشكيلي حمل في جدرانه

لوحات لأحياء دمشقية ومعالم أثرية، بل عكس في تفاصيله القصة الكاملة

للشابة السورية دعاء البسطاطي التي حولت إعاقتها الجسدية وفقدانها

لذراعيها للوحة أمل وإبداع جعلت منها فنانة تشكيلية خطت بقدميها لوحات

جميلة في معرض أطلقت عليه عنوان "قصة حلم" .المعرض الذي أقيم في صالة الفنون التشكيلية وسط مدينة حلب بنسخته

الثانية، تضمن لوحات بمواضيع مختلفة جسدت الطبيعة السورية في جزء منها

والبيوت الدمشقية القديمة والحارات الحلبية الأثرية، إلى جانب مواضيع

أخرى اعتمدت الفنانة التشكيلية دعاء في انجازها على طريقة الرسم

العكسي على الزجاج وأيضاً باستخدام قدميها.ووصف مدير الثقافة في حلب جابر الساجور ما تمكنت الفنانة البسطاطي من

إنجازه بتحدٍ حقيقي لإعاقتها، أثبتت من خلاله أن الإنسان قادر على صنع

المعجزات من خلال الأعمال التي قدمتها واستوحتها من واقع الحياة

والمعاناة التي عاشتها واستطاعت التغلب عليها.

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