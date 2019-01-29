مقتل ثلاثة اشخاص بهجوم مسلح داخل مقهى شعبي شمالي بغداد

2019/01/29 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء (29 كانون الثاني 2019 ،(بمقتل 3 أشخاص داخل

مقهى شعبي، شماليبغداد.وقال المصدر في حديث لوسائل الاعلام، إن "مسلحين مجهولين قتلوا ثلاثة

اشخاص داخل مقهىشعبي بالقرب من جسر الطارمية، شمالي العاصمة".وأضاف، أن "القوات الأمنية وصلت الى مكان الحادث، فيما نقلت جثث

القتلى الى دائرة الطبالعدلي".

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