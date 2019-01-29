عبد المهدي: الاردن سيخفض رسوم البضائع للعراق عبر العقبة مقابل تخفيض سعر النفط

2019/01/29 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، ان الحكومة الاردنية ستخفض رسوم البضائع للعراق عبر العقبة مقابل تخفيض سعر النفط، لافتا الى ان عمان طلبت تصدير 10 الاف برميل من نفط العراق بسعر برنت مخصوما منه اجور النقل.وقال عبد المهدي في كلمة له خلال المؤتمر الاسبوعي، "لدينا لقاء هاما مع الجانب الاردني قريبا لتحقيق الكبر تقارب اقتصادي بين البلدين"، مشيرا الى ان "العراق يتجه لتوسيع العلاقات الاقتصادية مع جميع دول الجوار".

واضاف عبد المهدي، "نعمل على تحرير الاقتصاد العراقي من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل".

وتابع عبد المهدي، أن "الاردن طلب تصدير 10 الاف برميل من نفط العراق بسعر برنت مخصوما منه اجور النقل"، مشيرا الى ان "الاردن سيقوم بتخفيض رسوم البضائع الى العراق عبر ميناء العقبة مقابل تخفيض سعر النفط".

وتابع عبد المهدي، أن "المنطقة الصناعية العراقية الاردنية ستقدم خدمة كبيرة للبلدين عن طريق تحريك القطاعات المنتجة في العراق".

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