عبد المهدي يعلن عن قرب مشروع كبير لحل ازمة السكن

2019/01/29 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، قرب الاعلان عن مشروع كبير لحل ازمة السكن في البلاد، مشيرا الى العمل على تحويل المنح والقروض للقطاعات المنتجة لتحقيق اكبر فائدة ممكنة.وقال عبد المهدي في كلمة له خلال المؤتمر الاسبوعي، إن "الحكومة تعمل على تحويل المنح والقروض للقطاعات المنتجة لتحقيق اكبر فائدة ممكنة"، مشيرا الى "الاعلان قريبا عن مشروع كبير لحل ازمة السكن في البلاد".

واضاف عبد المهدي، أن "العراق اتخذ كافة الاحتياطات على حدوده مع سوريا لمنع تسلل بقايا داعش الارهابي".

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